السعودية اليوم / الأونروا : سكان غزة يواجهون خطر نقص المعونات والحاجة لتوفير 60 مليون دولار بحلول يونيو المقبل



الامم المتحدة 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

أوضحت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) ان أكثر من نصف عدد سكان القطاع يعتمدون على المعونة الغذائية المقدمة من المجتمع الدولي، وما لم تؤمن الوكالة 60 مليون دولار إضافية بحلول يونيو المقبل، فإن مقدرتها على مواصلة تقديم الغذاء لأكثر من مليون لاجئ من فلسطين في غزة، ستتعرض لتحديات كبيرة.

وقالت في بيان أصدرته الوكالة اليوم، أن حوالي 620,000 شخص يعانون من فقر مدقع ولا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية ويعيشون على أقل من 1,6 دولار في اليوم الواحد، كما أن حوالي 390,000 شخص يعانون من فقر مدقع ويعيشون على أقل من 3,5 دولار في اليوم الواحد.

وبين ماتياس شمالي مدير عمليات الأونروا في غزة، "إن هذا يشكل زيادة بحوالي عشرة أضعاف وسببها الحصار الذي أدى إلى إغلاق غزة والأثر الكارثي له على المجتمع المحلي، بالإضافة للنزاعات المتعاقبة التي دمرت أحياء بأكملها ودمرت البنية التحتية على الأرض، بالإضافة إلى الأزمة السياسة الفلسطينية الداخلية المستمرة التي بدأت في العام 2007 بوصول حماس إلى السلطة في غزة".

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19:13ت م

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