السعودية اليوم / رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي تصل الرياض



الرياض 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

وصلت الرياض مساء اليوم معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، وذلك في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقبالها حين وصولها الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

كما كان في استقبال معاليها عضو مجلس الشورى العضو المرافق صالح بن عبد العزيز الحميدي، والقنصل بسفارة الأمارات العربية المتحدة لدى المملكة مرشد بن احمد الرميثي، وعدد من المسؤولين بمجلس الشورى.

ويضم الوفد المرافق لمعاليها عدداً من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات وعدد من المسؤولين في المجلس الوطني.

ومن المقرر أن تلتقي معاليها خلال الزيارة عدد من كبار المسؤولين بالمملكة كما ستعقد جلسة مباحثات مشتركة مع معالي رئيس مجلس الشورى.

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18:17ت م

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