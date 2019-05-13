السعودية اليوم / بلدية أملج تُغلق 7 منشآت في الأسبوع الأول من حملة الرقابة البلدية



أملج 08 رمضان 1440هـ الموافق 13 مايو 2019م واس

أغلقت بلدية محافظة أملج في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك ، 7 منشآت متعلقة بالصحة العامة، ضمن "حملة الرقابة البلدية" التي أطلقتها

وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك ، بهدف تحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس ناجي رمضان غبان أن البلدية نفّذت خلال الأسبوع الماضي، نحو 242 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية ، نتج عنها إنذار 126 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية، شملت مطاعم ومطابخ وكافتيريات وتموينات جملة وتجزئة ومحلات بيع اللحوم ، وتم إتلاف 160 كجم من المواد الغذائية الفاسدة, فيما نتج عن متابعة الباعة الجائلين رصد 25 بائعاً مخالفا.

وأضاف غبان أن المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت متنوعة , منها عرض مواد غذائية منتهية الصلاحية أو فاسدة ، تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، كذلك تم ضبط عمالة لا تحمل شهادات صحية , داعياً الجميع بالإبلاغ فوراً عند وجود ملاحظات من خلال الاتصال برقم البلاغات 940 أو رقم واتس آب البلدية 0554020155 وحساب البلدية بتويتر.

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17:09ت م

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