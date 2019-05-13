السعودية اليوم / مجلس جامعة الباحة يعقد اجتماعه الخامس للعام الحالي



الباحة 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

رأس معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين اليوم, اجتماع مجلس الجامعة في جلسته الخامسة لهذا العام الجامعي, بحضور أعضاء المجلس, ووكلاء الجامعة, وعمداء الكليا,، وعمداء العمادات المساندة, وأمين اللجنة الدائمة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي, وذلك بقاعة المجلس بإدارة الجامعة في المدينة الجامعية بمحافظة العقيق.

وفي بداية الاجتماع رحب معالي مدير الجامعة بالحضور الكريم، وهنأهم بشهر رمضان المبارك سائلاً القبول وأن يعيده على وطننا بالخير في ظل قيادتنا الرشيدة. ثم بدأ المجلس بمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

من جهته أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمين مجلس الجامعة الأستاذ الدكتور غانم الغامدي أنّ المجلس ناقش في اجتماعه العديد من الموضوعات الأكاديميّة، والإداريّة المختلفة، وأصدر حيالها بعض القرارات؛ ومنها اعتماد الهيكل والدليل التتظيمي للجامعة، القواعد التنفيذية للتعيين على رتبة أستاذ مساعد، لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية وقواعدها التنفيذية، القواعد المنظمة للأندية الطلابية بالجامعة، إنشاء مركز الأمير الدكتور حسام بن سعود لأبحاث الموارد المتجددة، إضافة إلى موافقة المجلس على ترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس على رتبة أستاذ وأستاذ مشارك، وتعيين عدد من الأعضاء على رتبة أستاذ مساعد، وعدد آخر على رتبة محاضر وكذلك تعديل مسمى مقرر "بحث مكمل لنيل درجة الماجستير" ليصبح مسماه "رسالة الماجستير" في بعض برامج كلية التربية, كما وافق المجلس على إجازة تفرغ عملي لعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

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17:08ت م

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