

تبوك 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

أنهت الوحدة المتنقلة التابعة للأحوال المدنية بمنطقة تبوك اليوم, تقديم خدماتها للرجال والنساء في إدارة جوازات منطقة تبوك ولمدة يومين متتاليين، في إطار تنفيذ القطاع لمبادرة "نأتي إليك" الموجهة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة في أماكن تواجدهم.

وتقدم الوحدة المتنقلة خلال زيارتها خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

وتحرص الأحوال المدنية من خلال تواجدها بمختلف القطاعات الحكومية لتفعيل شراكتها مع كافة القطاعات، فضلًا عن تسهيل الإجراءات كافة واختصار الوقت على منسوبي تلك الجهات.

// انتهى //

17:02ت م

0163





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية تنهي أعمالها في جوازات منطقة تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.