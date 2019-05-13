السعودية اليوم / التحلية: عودة الإنتاج والضخ في مياه الشرقية إلى المعدلات الطبيعية خلال الأسبوع الحالي



الرياض 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن تعرض الأنبوب المغذي لمياه المنطقة الشرقية، إلى كسر مفاجئ، مما تسبب في فقد كميات من المياه تُقدر بـ (500) ألف متر مكعب يومياً.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم، أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قامت بتخفيف أثر هذا الانقطاع للمياه بضخ كميات إضافية من مصادر الإنتاج التابعة لها بمقدار (125) ألف متر مكعب.

وكانت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قد شددت على ضرورة تغيير هذا الخط منذ عامين لتلافي مثل هذه الانقطاعات.

وتوقعت عودة الإنتاج والضخ إلى المعدلات الطبيعية خلال هذا الأسبوع، مثمنة تعاون المستفيدين الدائم، وحرصهم على ترشيد استهلاك المياه في جميع الأحوال، لافتةً إلى تقليل الآثار الناجمة عن الكسر إلى أقصى حد، نتيجة سرعة التدخل والاحتياطات التي يتم اتخاذها في مثل هذه الحالات الطارئة.

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16:59ت م

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