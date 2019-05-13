الملك سلمان يلتقي عميد السلك الدبلوماسي ورؤساء المجموعات الدبلوماسية المعتمدين لدى السعودية

التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، بقصر السلام في جدة عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة العربية السعودية ضياء الدين سعيد بامخرمة، ورؤساء المجموعات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة .

وشملت المجموعة، سفير الكاميرون رئيس المجموعة الإفريقية إياد تيجاني، وسفير سلطنة عمان رئيس المجموعة العربية أحمد بن هلال البوسعيدي، وسفير سنغافورة رئيس المجموعة الآسيوية لورانس أندرسون، وسفير ألبانيا رئيس المجموعة الأوروبية سامي شيبا، وسفير المكسيك رئيس مجموعة أمريكا الشمالية خوان ألفريدو أورتيز، وسفير الأورغواي رئيس مجموعة أمريكا الجنوبية كارلوس بنتاكور، وسفير نيوزيلندا رئيس مجموعة أوقيانوسيا جيمس مونرو.

وبحسب وكالة واس السعودية، فقد نقل السفراء لخادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال تحيات وتهاني قادة الدول العربية والصديقة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتهنئة جميع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة بهذا الشهر الفضيل.

بدوره حمّلهم خادم الحرمين الشريفين نقل تحياته لقادة الدول العربية والصديقة، سائلاً الله أن يعيد هذا الشهر المبارك على الأمتين الإسلامية والعربية، والعالم أجمع بالخير والبركة.