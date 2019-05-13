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فيديو.. استعادة طفل سعودي هربت به أمه الداعشية
متابعات الخليج 365 - متابعة
تمّ إعادة ابن مواطنة إلى ذويه بعد أن اصطحبته والدته إلى مناطق سيطرة تنظيم داعش أثناء نفوذه قبل أربعة أعوام بحسب قناة العربية.
وكانت المُعلمة التي تعتنق أفكار داعش فرّت بأولادها الثلاثة إلى سوريا انتقامًا من زوجها، وعلى مدى 4 سنوات حاولت الجهات المعنية استعادة الأبناء بعد أن قُتلت الأم.
ونجحت السلطات في المملكة في استعادة غمر، 6 سنوات، أحد أبناء الداعشية، بعدما نجحت في استعادة أخته وخضعا للعلاج النفسي والصحي.
وقال الطفل العائد من أراضي داعش إن عناصر التنظيم الإرهابي كانت تحثه على عدم العودة إلى المملكة والبقاء معهم.
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