انطلاق حملة توزيع مليون وجبة إفطار صائم للحد من حوادث الطرق

2019-05-13

متابعات الخليج 365 -الرياض

تتواصل حملة إفطار صائم لتوزيع مليون وجبة إفطار عند الإشارات الرئيسيّة والتقاطعات المهمة، والذي ينفذه المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية للسنة السادسة على التوالي.

ويهدف البرنامج الذي يأتي برعاية من بنك الإمارات دبي الوطني راعياً ماسياً، وكارفور راعياً رئيسياً، وشركة هواوي راعياً ذهبياً في كل من مدينة الرياض وجدة والدمام إلى الإسهام والحد من حوادث الطرقات قبيل وقت الإفطار عند الإشارات وفي الطرق الرئيسية حيث أفادت الدراسات أنه في هذا الوقت تزيد نسبة الحوادث بسبب الرغبة في اللحاق على وجبة الإفطار.

ويُنفذ البرامج أكثر من ١٢٠ متطوعاً تمّ تدريبهم وتأهيلهم بشكل مميز خاصة أمور السلامة.

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واستطاع برنامج إفطار صائم أن يُثبت نجاحه في سنته السادسة من خلال زيادة الكميات التي يتم توزيعها، وزيادة نقاط التوزيع عند الإشارات والشوارع الرئيسية.

وأكّد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية الأستاذ إبراهيم المعطش أن المركز دأب على تنفيذ برنامج إفطار رمضان، حيث يسهم البرنامج في توفير وجبات إفطار لقائدي السيارات عند الإشارات، وعلى الطرق قبيل وقت الأذان، كما أن جزءاً من هذه الوجبات سيتمّ توزيعه في الحارات الفقيرة، وخاصة الأسر المحتاجة التي تستفيد من هذه الوجبات.

وقدّم المعطش شكره لكل الجهات الراعية التي فعّلت مسؤوليتها الاجتماعية وتميّزت في هذا الشهر الكريم والإسهام المجتمعي المميز الذي تقدمه.