شكرا لقرائتكم قائمة أئمة صلاة التراويح في الحرمين .. الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-13 قائمة أئمة صلاة التراويح في الحرمين .. الليلة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة يؤمّ المصلين لصلاة التراويح الليلة في المسجد الحرام كل من الشيخ الدكتور سعود الشريم والشيخ الدكتور بندر بليلة. Advertisements وفي المسجد النبوي يؤمّ المصلين الليلة كل من الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي والشيخ الدكتور عبدالمحسن القاسم.









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