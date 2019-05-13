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السديس: مراعاة كثافة قاصدي المسجد الحرام والاستعداد لها
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
اجتمع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بأصحاب الفضيلة والسعادة وكلاء الرئيس العام ومدراء العموم ومساعديهم لمناقشة الاستعدادات للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
وفي بداية اللقاء رحّب السديس بأصحاب الفضيلة والسعادة مشيداً بالدور الذي يُقدمونه في خدمة ضيوف الرحمن، واستعرض ما تمّ إنجازه وتحقيقه من مهام وأعمال من بداية الشهر، ومناقشة استعدادات الرئاسة للعشر الأواخر من هذا الشهر الكريم.
كما شدّد على تكثيف الجهود الإشرافية، والميدانية، والتنسيق المستمر والمتواصل بين الإدارات والجهات الحكومية والقطاعات الخاصة؛ وذلك لينعم ضيوف الرحمن بكافة الخدمات التي تساعدهم وتسهل لهم أداء مناسكهم براحة وطمأنينة.
وفي الختام تمّ تحديد عدد من التوصيات بشأن تقديم كافة الخدمات لضيوف بيت الله العتيق، وذلك بمتابعة مستمرة للأعمال خلال الشهر الفضيل بما يحقق تطلعات وجهود القيادة الرشيدة، حفظهم الله، في العناية بالحرمين الشريفين وتقديم أعلى مستويات الخدمة للمعتمرين والمصلين.
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