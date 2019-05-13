وفاة دانه القحطاني طفلة سناب شات اثر نوبة قلبية

صدم خبر وفاة الطفلة دانة القحطاني نجمة تطبيق «سناب شات» الشهير، رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نعاها والداها مشعل القحطاني اليوم الاثنين، عبر حسابه الشخصي مؤكدًا وفاتها متأثرة بنوبة قلبية مفاجئة، وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وعدد من الدول العربية، كالكويت والبحرين والإمارات، هاشتاغ #وفاه_دانه_القحطاني الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في هذه الدول، حاصدا أكثر من 290 ألف تغريدة في الساعات القليلة الماضية، وعبر من خلالها المستخدمون عن حزنهم لرحيلها.

ورجح الاستشاري في أمراض القلب وجراحته في لندن، الطبيب فوزي لازم، أن تكون دانة قد تعرضت لاضطرابات بكهربائية القلب، أي عدم انتظام في ضربات قلبها، وأشار لازم إلى أن هذه من الحالات النادرة جدا، والتي يمكن أن تحدث في أي مرحلة عمرية وفي أي وقت، وقال الاستشاري في أمراض القلب إنه في حال تعرض شخص لموت مفاجئ، يجب محاولة إنعاش القلب إلى حين وصول سيارة الإسعاف، وهو ما يعزز فرص المصاب في البقاء على قيد الحياة.

رسالة غاتي لدانه بعد وفاتها

نشرت غاتي أخت دانه القحطاني رسالة عبر موقع انستجرام أنها سوف تفتقدها كثيراً وختمت الرسالة بدعاء للمتوفي.

اللهم ارحم روحاً صعدت إليك و لم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء.

اللهم ارحمها و اغفر لها و انظر اليها بعين لطفك و كرمك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارفع درجتها فى المهديين واخلفها فى عقبة الغابرين.

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