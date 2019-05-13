شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل: دعم ولي العهد يحافظ على مباني جدة التاريخية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، برقية شكر وتقدير لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لتوجيهه بدعم مشروع ترميم مباني جدة التاريخية بمبلغ 50 مليون ريال «كمرحلة أولى».

وقال الأمير خالد الفيصل «أرفع لسموكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة عامة، وأهالي محافظة جدة خاصة، أسمى آيات الشكر والامتنان على دعمكم حفظكم الله بمبلغ (50) مليون ريال كمرحلة أولى لترميم مباني جدة التاريخية، وامتداداً للحفاظ على المكتسبات التاريخية، والحضارية للمملكة».

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة «أن هذا الدعم من ولي العهد يأتي للحفاظ على مباني جدة التاريخية، وإعادة تأهيلها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، للحفاظ على الهوية الثقافية، والحضارية في بلادنا الغالية، ويعكس اهتمام حكومتنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسموكم الكريم لمسيرة التطور والنماء في كافة المجالات».