شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض كميات المياه المخصصة للمنطقة الشرقية بسبب انكسار أنبوب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الجبيل)
تعرض الأنبوب المغذي لمياه المنطقة الشرقية، التابع لشركة مرافق/جواب (القطاع الخاص) إلى كسر مفاجئ، مما تسبب في فقد كميات من المياه الواردة عن طريق الشركة تُقدر بـ(500) ألف متر مكعب يومياً.
وقالت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في بيان لها اليوم (الإثنين)، إن تقرير المديرية العامة لخدمات المياه في المنطقة الشرقية افتقد الدقة في الطرح لكونه قام بتحميل نسبة الفقد على المؤسسة، في الوقت الذي قامت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتخفيف أثر هذا الانقطاع للمياه بضخ كميات إضافية من مصادر الإنتاج التابعة لها بمقدار ( 125) ألف متر مكعب.
وكانت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قد شددت على ضرورة تغيير هذا الخط منذ عامين لتلافي مثل هذه الانقطاعات، وأهابت المؤسسة مُجدداً بشركة مرافق/جواب على ضرورة سرعة إنهاء أعمال الصيانة بالأنبوب المكسور.
وتوقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عودة الإنتاج والضخ إلى المعدلات الطبيعية خلال هذا الأسبوع، كما ثمنت تعاون المستفيدين الدائم، وحرصهم على ترشيد استهلاك المياه في جميع الأحوال، لافتةً إلى تقليل الآثار الناجمة عن الكسر إلى أقصى حد، نتيجة سرعة التدخل والاحتياطات التي يتم اتخاذها في مثل هذه الحالات الطارئة.
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