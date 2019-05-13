شكرا لقرائتكم خبر عن 150 طناً من التمور يسلمها مركز الملك سلمان للإغاثة إلى «الأردن» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

انفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قام فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن وبرعاية سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية ومندوب من وزارة المالية السعودية بتسليم 150 طناً من التمور إلى الحكومة الأردنية، وذلك ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى عدد من الدول.

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حيث تم تسليم الكمية و البدء بتوزيعها على المحافظات الأردنية انطلاقاً من منطقة القسطل بحضور نائب رئيس البعثة في سفارة خادم الحرمين الشريفين محمد العتيق ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن الدكتور بدر السمحان ومندوبي وزارة المالية السعودية محمد العتيبي وعبدالعزيز الراجحي.

من جانبه، أثنى رئيس الديوان الملكي الهاشمي على الدور الإنساني الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أن مبادرات خادم الحرمين الشريفين إيجابية للغاية وتعكس العلاقات الأخوية التي تربط الحكومات والشعوب، قائلاً: «نحن اليوم أمام واحدة من هذه المبادرات الخيرة والتي سيتم توزيعها على الأسر الأردنية المحتاجة».

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل الأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة من العالم.