شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن نايف يبارك افتتاح فرع هيئة الصحفيين بـ«الأحساء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم في مكتبه بديوان الإمارة، مدير فرع هيئة الصحفيين بمحافظة الأحساء عادل الذكرالله وعدد من أعضاء الهيئة.

وبارك الأمير سعود بن نايف افتتاح فرع هيئة الصحفيين السعوديين في الأحساء، والذي سيكون حاضناً للإعلاميين، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد في أداء رسالتهم الإعلامية. واطلع على تقرير عن أبرز الفعاليات التي نظمها فرع الهيئة خلال فترة إنشاءها خلال الثلاث أشهر الماضية. واستعرض أبرز البرامج التي قامت بها الهيئة منها زيارة مشروع وتطوير وسط العوامية لعدد من الإعلاميين والمثقفين للوقوف على المنجز الوطني.

من جهته، قدم ذكرالله شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه بكافة الإعلاميين والإعلاميات بالمنطقة.