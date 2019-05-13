شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن خالد يشهد توقيع اتفاقية بين «جامعة الحدود الشمالية» و«تراحم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عرعر)

شهد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم (الإثنين)، توقيع اتفاقية التعاون بين جامعة الحدود الشمالية، ومثلها عميد عمادة خدمة المجتمع التعليم المستمر الدكتور معن المدني، واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنه ” تراحم ” بالمنطقة ومثلها رئيس اللجنة سعود محمد الرويلي.

وتستهدف بنود اتفاقية التعاون بين جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنه «تراحم»، إلى تقديم دورات للنزلاء والمفرج عنهم وأسرهم، وتهيئة النزيل لاكتساب مهارة تمكنه من الدخول في سوق العمل.

ودعا الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى الالتزام بمبادئ ومفاهيم رؤية المملكة 2030، التي تستهدف صناعة رأس المال البشري المؤهل القادر على استثمار إمكانات بلادنا، في ظل الدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده لجميع المناطق والقطاعات.