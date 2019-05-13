الموت يخطف “دانة القحطاني” نجمة من برنامج “نجوم صغار”

“دانة القحطاني”هي طفلة في التاسعة من عمرها، وتعيش في المملكة العربية السعودية، إستيقظ السعوديون اليوم الإثنين 8/9/1440 هجرياً، علي خبر وفاتها بعد أن أعلن ذلك والدها علي حسابه علي أمستجرام، ومن المعروف عن هذه الطفلة أنها إحدي نجوم برنامج”نجوم صغيرة” الذي يقدمه الفنان أحمد حلمي علي قناة ام بي سي، وجائت شهرتها من خلال المقاطع التي كانت تقدمها هي وشقيقاتها”غناتي وداني”علي تطبيق سناب شات.

وقد صدم خبر وفات الطفلة “دانة القحطاني” العديد من رواد وسائل التواصل الإجتماعي، وتبادلوا التعازي ومواسات الأب عبر كلمات علي تويتر والفيسبوك وامستجرام، وتعتبر هذه الطفلة من المشاهير الصغار في المجتمع السعودي ولها عدد كبير من المتابعين.

كلمات نعي والد “دانة القحطاني”

نعي والد دانة إبنته في الكلمات التالية” بسم الله الرحمن الرحيم، بعد قضاء الله وقدره بتاريخ 8/9/1440 هجرياً، أصيبت إبنتي دانة بنوبة قلبية مفاجئة أدت إلي وفاتها، وإنتقالها من دار الدنيا إلي جوار ربها، وإن لله وإن إليه راجعون، لله ماأخذ وله ما أعطي وكل شي عنده بمقدار”.

أخر فيديو ل”دانة القحطاني”

تداول العديد من رواد وسائل التواصل الإجتماعي أخر فيديو للطفلة “دانة القحطاني” مع والدها قبل وفاتها بساعات

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سبب وفات “دانة القحطاني”

ويذكر أن سبب وفاة “دانة القحطاني”هو تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة، وهذا ما أكده والدها في نعيه لها.

وقد أخذت هذه الطفلة شهرة واسعة وأبهرت الجميع، من خلال المقاطع التي كانت تقدمها مع شقيقاتها ووالدهم، عبر تطبيق سناب شات، وخيم الحزن علي الجميع، وندعو الله أن يدخلها فسيح جناته.