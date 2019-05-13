محمد بن مسعود - الدمام - داخل جناحه المقام في الخيمة التسويقية بحديقة الملك سلمان وزّع مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالدوادمي الفرعي مواد توعوية من إنتاج الرئاسة، داخل الجناح المخصص للمركز في الخيمة التسويقية الترفيهية المقامة في حديقة الملك سلمان بمحافظة الدوادمي. يأتي ذلك ضمن الخطة التوعوية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض. مركز هيئة الأمر بالمعروف بالدوادمي يوزّع مواد توعوية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-13 وزّع مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالدوادمي الفرعي مواد توعوية من إنتاج الرئاسة، داخل الجناح المخصص للمركز في الخيمة التسويقية الترفيهية المقامة في حديقة الملك سلمان بمحافظة الدوادمي. يأتي ذلك ضمن الخطة التوعوية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض. Advertisements 13 مايو 2019 - 8 رمضان 1440 05:33 PM داخل جناحه المقام في الخيمة التسويقية بحديقة الملك سلمان داخل جناحه المقام في الخيمة التسويقية بحديقة الملك سلمان وزّع مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالدوادمي الفرعي مواد توعوية من إنتاج الرئاسة، داخل الجناح المخصص للمركز في الخيمة التسويقية الترفيهية المقامة في حديقة الملك سلمان بمحافظة الدوادمي. يأتي ذلك ضمن الخطة التوعوية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض. ، مركز هيئة الأمر بالمعروف بالدوادمي يوزّع مواد توعوية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز هيئة الأمر بالمعروف بالدوادمي يوزّع مواد توعوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.