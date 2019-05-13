، التعاون يجدد عقد محترفه هيلدون راموس حتى 2022 ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي التعاون تجديد عقد محترف الفريق الكروي الأول هيلدون راموس لموسمين قادمين في عقد يمتد حتى 2022، من جهته عبر هيلدون عن سعادته بهذه الخطوة.

وقد مثل مجلس إدارة التعاون في مراسم التوقيع محمد القاسم رئيس مجلس الإدارة فيما حضر وكيل أعمال اللاعب إلى جوار موكله، ويعتبر هيلدون راموس من أهم الركائز الأساسيةه التي ساهمت بشكل مباشر في تحقيق كأس الملك مع فريق التعاون هذا الموسم.