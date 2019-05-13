، الأندية السعودية تعقد جمعيات عمومية لاختيار رؤساء جدد ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أكد مصدر خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن كافة أندية دوري المحترفين السعودي، ستعقد جمعيات عمومية قبل بداية الموسم الكروي المقبل، لانتخاب مجالس إداراتها لمدة 4 سنوات مقبلة.
وأوضح المصدر: "هذا الموسم شهد تكليف العديد من رؤساء الأندية بشكل استثنائي لمسببات عديدة، لكن الموسم القادم سوف تتشكل إدارات الأندية من خلال أصوات الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية، بعد أن تنتهي انتخابات اتحاد الكرة المزمع إقامتها في 29 يونيو القادم".
وأضاف: "ستكون الانتخابات نواة لاستقرار الأندية إداريًا وماليًا وتنظيميًا، وعلى هذا الأساس تقوم هيئة الرياضة بعقد العديد من ورش العمل التي تستهدف ثقافة الأنظمة والحوكمة لكافة أعضاء الأندية".
الأندية السعودية تعقد جمعيات عمومية لاختيار رؤساء جددصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-13
أكد مصدر خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن كافة أندية دوري المحترفين السعودي، ستعقد جمعيات عمومية قبل بداية الموسم الكروي المقبل، لانتخاب مجالس إداراتها لمدة 4 سنوات مقبلة.
وأوضح المصدر: "هذا الموسم شهد تكليف العديد من رؤساء الأندية بشكل استثنائي لمسببات عديدة، لكن الموسم القادم سوف تتشكل إدارات الأندية من خلال أصوات الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية، بعد أن تنتهي انتخابات اتحاد الكرة المزمع إقامتها في 29 يونيو القادم".
وأضاف: "ستكون الانتخابات نواة لاستقرار الأندية إداريًا وماليًا وتنظيميًا، وعلى هذا الأساس تقوم هيئة الرياضة بعقد العديد من ورش العمل التي تستهدف ثقافة الأنظمة والحوكمة لكافة أعضاء الأندية".
13 مايو 2019 - 8 رمضان 1440
05:30 PM
أكد مصدر خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن كافة أندية دوري المحترفين السعودي، ستعقد جمعيات عمومية قبل بداية الموسم الكروي المقبل، لانتخاب مجالس إداراتها لمدة 4 سنوات مقبلة.
وأوضح المصدر: "هذا الموسم شهد تكليف العديد من رؤساء الأندية بشكل استثنائي لمسببات عديدة، لكن الموسم القادم سوف تتشكل إدارات الأندية من خلال أصوات الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية، بعد أن تنتهي انتخابات اتحاد الكرة المزمع إقامتها في 29 يونيو القادم".
وأضاف: "ستكون الانتخابات نواة لاستقرار الأندية إداريًا وماليًا وتنظيميًا، وعلى هذا الأساس تقوم هيئة الرياضة بعقد العديد من ورش العمل التي تستهدف ثقافة الأنظمة والحوكمة لكافة أعضاء الأندية".
، الأندية السعودية تعقد جمعيات عمومية لاختيار رؤساء جدد ،
المصدر : الخليج 365
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