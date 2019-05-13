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شنت مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت تجمعات للمليشيا غرب بني حسن بمديرية عبس، ومخزن أسلحة، شرقي مديرية مستبأ في محافظة حجة.
وقال مصدر إن الغارات الجوية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية الانقلابية، كما تم إعطاب عربة مدرعة، وعيار ٢٣ مضاد طيران.
ووفقاً للمركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، تم تدمير مخزن للأسلحة، ما تسبب باندلاع انفجارات متتالية.
مقاتلات التحالف تشن غارات على تجمعات للحوثيين ومخزن أسلحة في حجةمحمد المواسي الخليج 365 2019-05-13
شنت مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت تجمعات للمليشيا غرب بني حسن بمديرية عبس، ومخزن أسلحة، شرقي مديرية مستبأ في محافظة حجة.
وقال مصدر إن الغارات الجوية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية الانقلابية، كما تم إعطاب عربة مدرعة، وعيار ٢٣ مضاد طيران.
ووفقاً للمركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، تم تدمير مخزن للأسلحة، ما تسبب باندلاع انفجارات متتالية.
13 مايو 2019 - 8 رمضان 1440
05:19 PM
13 مايو 2019 - 8 رمضان 1440
05:24 PM
أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية
شنت مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت تجمعات للمليشيا غرب بني حسن بمديرية عبس، ومخزن أسلحة، شرقي مديرية مستبأ في محافظة حجة.
وقال مصدر إن الغارات الجوية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية الانقلابية، كما تم إعطاب عربة مدرعة، وعيار ٢٣ مضاد طيران.
ووفقاً للمركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، تم تدمير مخزن للأسلحة، ما تسبب باندلاع انفجارات متتالية.
، مقاتلات التحالف تشن غارات على تجمعات للحوثيين ومخزن أسلحة في حجة ،
المصدر : الخليج 365
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