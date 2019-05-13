، مقاتلات التحالف تشن غارات على تجمعات للحوثيين ومخزن أسلحة في حجة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية

شنت مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت تجمعات للمليشيا غرب بني حسن بمديرية عبس، ومخزن أسلحة، شرقي مديرية مستبأ في محافظة حجة.

وقال مصدر إن الغارات الجوية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية الانقلابية، كما تم إعطاب عربة مدرعة، وعيار ٢٣ مضاد طيران.

ووفقاً للمركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، تم تدمير مخزن للأسلحة، ما تسبب باندلاع انفجارات متتالية.