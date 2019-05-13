، هذه آخر رسالة كتبها مدير "هلال تبوك" قبل وفاته: بالتعاون تتميزون ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: الله يكتب أجركم مع الشكر لجميع الزملاء.. يكرم المتميزين

شكلت وفاة مدير عام الهلال الأحمر بمنطقة تبوك حسين غالب البلوي رحمه الله- صدمة كبيرة بين زملائه ومحبيه، فلم يكن "البلوي" مجرد مدير لزملائه فحسب، بل إنه الأخ الأكبر والموجه، يصفونه بالشغوف بالعمل المبادر في تكريم المتميز الحاث على الاجتهاد، ويرى أن الوقت يجب أن يكون للعمل، وأن دقيقة المسعف هي أهم من دقيقة أي موظف آخر؛ لأنها تنقذ حياة إنسان.

وتكشف "الخليج 365" آخر رسالة وجّهها "البلوي" لزملائه بعد إنهاء فعاليات اليوم العالمي للهلال الأحمر، وشاهد حجم العمل؛ منها توزيع وجبات إفطار صائم، حيث كتب في مجموعة "واتساب": "الله يكتب أجركم مع الشكر لجميع من شارك من الزملاء شؤون إسعافية، وقيادة ميدانية، وتدريب وفريق التطوع"، ثم وجه رسالة لهم: "بالتعاون تتميزون".

ويحرص "البلوي" على تكريم المتميزين من زملائه، وكان آخر تكريم تجاوبه مع صحيفة "الخليج 365" السريع بعد نشرها خبراً عن تميز مسعف بالهلال الأحمر بتبوك حيث أثنى "البلوي" -رحمه الله- على ما قام به المسعف، ثم قام في اليوم التالي من نشر الخبر بتكريمه تقديراً لما قام به، وعاصر "البلوي" -رحمه الله- مراحل تطور فرع الهيئة بتبوك منذ أن تولى إدارته في عام 1429هـ وأشرف على افتتاح عدد من المراكز داخل مدينة تبوك وفي المحافظات والقرى التابعة لها.

وكان "البلوي" -رحمه الله- قد تعرّض لحادث مروري الخميس الماضي على طريق المعظم بالقرب من مدينة تبوك، أثناء توجهه للمشاركة في تشييع والده الذي توفي بمحافظة القريات؛ بسبب مرض عضال ألمّ به، وقد باشر الحادث فرقة من الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك بعد تلقيها بلاغاً عن حادث مروري، ونقل جثمانه لمحافظة القريات حيث أديت الصلاة عليه وعلى والده ودفنا متجاورين في مقبرة المحافظة.