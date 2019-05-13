، "العصيمي": مهامنا متعددة في خدمة المعتمرين.. ننظم الحشود ونحفظ الأمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: نعمل تحت منظومة أمن العمرة بأعمال ميدانية في المنطقة المركزية

قال مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد بن مطلق العصيمي إن شرطة العاصمة المقدسة تعمل تحت منظومة أمن العمرة بالقيام بأعمال ميدانية في المنطقة المركزية وكافة محاور المنطقة المركزية، بالإضافة إلى الأعمال الأساسية كالوقاية من الجريمة والقبض على مرتكبيها بعد وقوعها ثم تقديمهم إلى جهات ذات علاقة وذات اختصاص.

وأضاف "اللواء العصيمي" عبر قناة الإخبارية أن هناك أعمالاً ومهاماً ميدانية تقوم بها شرطة العاصمة المقدسة تحت المنظومة، وهي تنظيم حركة الحشود عبر محطات النقل السبع المحيطة بالمنطقة المركزية، وأيضاً من وإلى المسجد الحرام، وكذلك حفظ الأمن في مواقف الحجوزات الخمسة، التي تنطلق منها المسارات إلى المواقع الداخلية.