طعن سيدة سبعينية في الصدر داخل منزلها بأبو عريش.. والكشف عن مصير الجاني

تعرّضت سيدة في العقد السابع من العمر لطعنةٍ في الصدر بمنزلها من جرّاء خلافٍ عائلي نشب في أحد الأحياء بمحافظة أبو عريش.

ووفقاً لـ”سبق”، قالت مصادر إنه تمّ نقل السيدة إلى مستشفى أبو عريش العام لتلقي العلاج، فيما تمّ القبض على الجاني، وتمّ التحفظ عليه بأمر النيابة العامة.