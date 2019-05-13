بالصور: خادم الحرمين يستقبل أمين عام مجلس التعاون الخليجي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بمكتبه في قصر السلام بجدة اليوم (الإثنين)، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، الذي هنأ الملك بشهر رمضان المبارك.

وجرى خلال اللقاء بحث عددٍ من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف.