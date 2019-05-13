«الإنذار المبكر» يحذر من أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق

وجه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على عدة مناطق خلال الساعات المقبلة.

وأشارت هيئة الأرصاد -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية، على مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وعسير والباحة وتبوك والقصيم.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الحالة الجوية مستمرة حتى الساعة التاسعة مساءً على المدينة المنورة وعسير، وحتى الساعة الثامنة مساءً على مكة المكرمة والباحة، وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء اليوم على الرياض والقصيم وحائل، وحتى الساعة العاشرة مساءً على تبوك.

من جانبه، توقع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- وجود فرص لتكونات ركامية اليوم الاثنين، مع تحسن الفرصة على المدينة المنورة بنسبة 60-70%.

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وكانت هيئة الأرصاد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الاثنين، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتشمل الأجزاء الشرقية من تلك المناطق.

وكذلك على مناطق الرياض، والقصيم، وحائل حتى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وحول حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أنها ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتتحول جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي فستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.