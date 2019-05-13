بقرار من الوزير الربيعة.. «التويجري» مديرًا لصحة الرياض

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، قرارًا يقضي بتكليف الدكتور محمد التويجري قائد زراعة القوقعة بوزارة الصحة واستشاري الأنف والأذن والحنجرة؛ مديرًا للشؤون الصحية بمنطقة الرياض؛ وذلك خلفًا للدكتور ناصر الدوسري.

من جانبه، ثمَّن التويجري هذه الثقة بترشيحه مديرًا للشؤون الصحية بالرياض، مقدمًا شكره لوزير الصحة، سائلًا الله التوفيق والسداد، وأن يكون عند حسن الظن لخدمة الوطن.