الملك يستقبل عميد السلك الدبلوماسي ورؤساء المجموعات الدبلوماسية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر السلام في جدة، عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، ورؤساء المجموعات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة وهم كل من سفير الكاميرون رئيس المجموعة الإفريقية إياد تيجاني، وسفير سلطنة عمان رئيس المجموعة العربية أحمد بن هلال البوسعيدي، وسفير سنغافورة رئيس المجموعة الآسيوية لورانس أندرسون، وسفير ألبانيا رئيس المجموعة الأوروبية سامي شيبا، وسفير المكسيك رئيس مجموعة أميركا الشمالية خوان ألفريدو أورتيز، وسفير الأورجواي رئيس مجموعة أميركا الجنوبية كارلوس بنتاكور، وسفير نيوزيلندا رئيس مجموعة أوقيانوسيا جيمس مونرو. ونقل السفراء لخادم الحرمين الشريفين، خلال الاستقبال تحيات وتهاني قادة الدول العربية والصديقة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتهنئة جميع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة بهذا الشهر الفضيل. وقد حمّلهم خادم الحرمين الشريفين، نقل تحياته لقادة الدول العربية والصديقة، سائلا الله أن يعيد هذا الشهر المبارك على الأمتين الإسلامية والعربية، والعالم أجمع بالخير والبركة.



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