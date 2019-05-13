السعودية اليوم / 35 جولة رقابية للمختبر المتنقل والثابت بأمانة منطقة الجوف



سكاكا 08 رمضان 1440هـ الموافق 13 مايو 2019م واس

يواصل مختبر سلامة الأغذية بأمانة منطقة الجوف جولاته الرقابية على المنشآت الغذائية بالمنطقة , حيث نفذ 35 جولة حتى الآن على كافة أسواق الخضار واللحوم لأخذ عينات، وذلك للتأكد من سلامتها وخلوها من الشوائب .

وبلغ عدد العينات التي تم فحصها 493 عينة منها 37 عينة غير سليمة يأتي ذلك من خلال المختبر المتنقل والمختبر الثابت.

وأكد أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي مواصلة الحملات الرقابية خلال الفترتين الصباحية والمسائية والتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية واتخاذ أشد العقوبات بالمخالفين والمتهاونين بصحة المواطن والمقيم.

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16:46ت م

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