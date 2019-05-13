السعودية اليوم / 683 جولة ميدانية نفذتها بلدية محافظة القطيف



الدمام 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

نفذت بلدية محافظة القطيف 683 جولة ميدانية، وزيارة 1337 محلاً غذائياً بهدف إحكام الرقابة الصحية، والتأكد من الالتزام بالأنظمة واشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة، حيث يأتي ذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن الزيارات أدت إلى تسجيل 272 مخالفة، و434 إنذاراً، وإغلاق 16 محلاً، وإيقاف 34 عاملاً مخالفاً للاشتراطات الصحية والبلدية، إضافة إلى احتساب غرامات مالية تقدر بـ 103900 ريال، وضبط وإتلاف 700 كيلوغرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، و120 لتراً من العصيرات المتنوعة مجهولة المصدر.

وبيّن أن البلدية تسعى إلى الحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيّد بلائحة لاشتراطات البلدية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر أرقام البلاغات أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية، وأخذ الحيطة وعدم شراء أغذية لا يعرف مصدرها.

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16:28ت م

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