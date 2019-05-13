السعودية اليوم / مستشفى ظلم يتمكن من إنقاذ حياة شاب تعرض للجفاف بعد تعطل سيارته في الصحراء



ظلم 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

تمكن بفضل الله فريق طبي بمستشفى ظلم العام، من إنقاذ حياة شاب تعرض للجفاف ونقص السوائل بعد أن تعطلت مركبته في الصحراء ، وقطع مسافة طويلة سيراً على الأقدام.

وكان الشاب قد وصل لطوارئ مستشفى ظلم العام وهو يعاني من الجفاف ونقص كبير في السوائل والأملاح ، حيث قدمت له الإسعافات الأولية وتعويض السوائل وتقديم الرعاية الطبية التي ساهمت بفضل الله في استقرار حالته حيث تم تنويمه وتلقي العلاج اللازم وغادر بعدها المستشفى بحمد الله بعد الاطمئنان على صحته .

يذكر أن مستشفى ظلم العام يقدم خدماته الطبية والإسعافية لسكان أكثر من 60 مركزاً وقرية وهجرة، إضافة للمسافرين، حيث يقع المستشفى على عدة طرق رئيسة منها طريق الطائف-الرياض السريع وطريق الحجاز القديم، وطريق الجنوب الجديد (ظلم-الخرمة).

// انتهى //

16:27ت م

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