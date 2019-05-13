السعودية اليوم / أمانة الشرقية تكثف جهودها الرقابية والتفتيشية في محافظة الجبيل ورأس تنورة



الدمام 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

تواصل بلدية الجبيل جولاتها الرقابية والتفتيشية ضمن حملة الرقابة البلدية التي تستهدف البائعة الجائلين والمنشآت الغذائية التي أسفرت عن إغلاق 67 منشأة غذائية وتحرير 283 مخالفة وضبط 420 كيلو جراماً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر, إضافة إلى مصادرة وإتلاف 325 كيلوجراماً من لحوم الأبقار والأغنام غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح رئيس البلدية المهندس نايف بن فيصل الدويش، أن الجولات الرقابية شملت المطاعم والكافيتريات ومحال إعداد المواد الغذائية وأسواق اللحوم والأسماك والدواجن والخضراوات ومحال الجزارة والمطابخ وذلك للحد من ظاهرة التسمم الغذائي في شهر رمضان الكريم والقضاء عليها، والتأكد من توافر جميع الاشتراطات الصحية والبلدية، مشيراً إلى استمرار الجولات الرقابية للتأكد مما يقدم مدى تطبيق الاشتراطات الرقابية والصحية.

من جانب آخر أكملت بلدية محافظة رأس تنورة ممثلة بإدارة الخدمات، خطة أعمال النظافة والزراعة التي تضمنت غسيل الجوامع ونظافة وزراعة مخيم إفطار صائم وتزويد المخيم بالحاويات الكبيرة بهدف الوصول إلى أعلى معدلات النظافة والإصحاح البيئي.

وقال رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي : إن الخطة التشغيلية المعتمدة تهدف الى راحة المواطنين والمقيمين وزوار المحافظة خلال الشهر الكريم، مشيراً إلى أن البلدية تكثف جهودها الإشراقية على مدار الساعة للتأكد من كفاءة الأداء المقدم ومعالجة معوقات العمل أولاً بأول.

ودعا رئيس بلدية محافظة رأس تنورة جميع المواطنين والمقيمين في المحافظة للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية التي جرى تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى، عبر مركز 940.

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16:25ت م

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