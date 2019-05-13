السعودية اليوم / "الشؤون الإسلامية" والخدمة المدنية تنظمان ورشة عمل في لائحة الموارد البشرية الجديدة



الرياض 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع الخدمة المدنية اليوم, ورشة عمل تعريفية بمضامين اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بنسختها الجديدة, واستهدفت هذه الورشة التعريف بلائحة الموارد البشرية، وذلك بمقر الوزارة بالرياض.

وتضمنت الورشة التعريف بالأهداف التي بنيت عليها اللائحة الجديدة ومنها : تعزيز استراتيجية وزارة الخدمة المدينة وأدوارها المستقبلية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتمكين الجهات الحكومية من إدارة شؤونها المتعلقة بالموارد البشرية.

حضر الورشة كل من المدير العام للإدارة العامة للموارد البشرية عبدالرحمن بن عبدالله التويجري، ووكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد بن أحمد باسودان، والمستشار الإداري بمكتب الوزير الدكتور عبدان بن أحمد العبدان، والمدير العام للشؤون المالية خالد بن إبراهيم الدخيل.

يذكر أن هذه الورشة تأتي بتوجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتفعيل دور الموارد البشرية في الوزارة تماشياً مع مواكبة الوزارة رؤية المملكة 2030.

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16:20ت م

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