السعودية اليوم / توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية غربي الجزائر



الجزائر 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

أوقف الجيش الجزائري ثلاثة أشخاص بتهمة دعم للجماعات الإرهابية بمحافظة تلمسان في غرب الجزائر.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن العملية تمت أمس، مضيفاً أن وحداتها العاملة بمحافظة تيارت المجاورة، أوقفت خمسة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.

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16:15ت م

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