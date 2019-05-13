السعودية اليوم/ جامعة الأميرة نورة تنظم ملتقى "مشروع تعزيز دور الأقسام التعليمية في دعم المهارات الأساسية للطالبات"



الرياض 8 رمضان 1440 الموافق 13 مايو 2019 واس

نظمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة الدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية اليوم ملتقى" مشروع تعزيز دور الأقسام التعليمية في دعم المهارات الأساسية للطالبات" وذلك بمسرح كلية الآداب بالجامعة.

وافتتح الملتقى بكلمة لوكيلة الجامعة للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية الدكتورة فائزة بنت محمد الفائز رحبت فيها بالحضور، مؤكدة على أهمية دور الأقسام التعليمية في دعم المهارات الأساسية للطالبات وذلك تحقيقاً لرؤية الجامعة ورسالتها والتي تتضمن جامعة شاملة للمرأة، متميزة بريادتها التعليمية وأبحاثها العلمية، تسهم في بناء الاقتصاد المعرفي بشراكة مجتمعية وعالمية، وتسعى في غاياتها الاستراتيجية إلى تقديم خريجات مؤهلات من خلال خطة محكمة ومتكاملة مع ما تقدمه عمادة شؤون الطالبات والكليات من دعم للمهارات التي تتوافق مع تخصص الطالبات.

عقبها ألقت عميدة شؤون الطالبات الدكتورة ليلى بنت أحمد المطبقاني كلمة أوضحت من خلالها فكرة موجزة عن الرؤية المستقبلية لمهارات طالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ودور عمادة شؤون الطالبات في ذلك.

وتضمن برنامج الملتقى عرض تقديمي لأفضل الممارسات في دعم المهارات الأساسية للطالبات لعام 1440 هـ بمشاركة سبع من رئيسات الأقسام في كليات الجامعة وهي: قسم الفرد من كلية الخدمة الاجتماعية، قسم الأنظمة من كلية الإدارة والأعمال، قسم علوم الحاسبات من كلية علوم الحاسب والمعلومات، قسم العلوم الإدارية من كلية المجتمع، قسم الترجمة من كلية اللغات قسم تصميم المنتجات من كلية التصاميم والفنون، قسم الصيدلة من كلية الصيدلة.

واختتم الملتقى بمناقشة جميع العروض المقدمة وطرح لأهم التوصيات والتي قامت بعرضها مساعدة وكيلة الجامعة للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية الدكتورة أمينة بنت عبدالرحمن الخنين وكان أبرزها: تسهيل إجراءات المشروعات والمبادرات والأفكار التي تدعم المهارات الأساسية لدى طالبات الجامعة من خلال عقد الشراكات المحلية والدولية، إنشاء وتجهيز منصة إلكترونية تقدم الدورات التدريبية للطالبات والخريجات بإشراف مركز نجاح، استضافة المتميزين من ذوي الخبرات العلمية والعملية من داخل الجامعة وخارجها، الحرص على توظيف التقنية في مشروع تعزيز دور الأقسام التعليمية في دعم المهارات الأساسية للطالبات لتنمية الابداع والابتكار لديهن.

//انتهى//

16:14ت م

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