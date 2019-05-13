السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية تقيم الملتقى الدعوي الرمضاني الأول



الحدود الشمالية 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

انطلقت فعاليات " الملتقى الرمضاني الدعوي" الذي ينظمه مركز الدعوة والارشاد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الحدود الشمالية، التي تستمر حتى الخميس الحادي عشر من شهر رمضان المبارك للعام 1440 هـ، في قاعة الدانة بمدينة عرعر.

واستهل الملتقى بمحاضرة للمدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ مطارد بن دخيل العنزي بعنوان " استغلال الأوقات في شهر رمضان"، وقف خلالها على قيمة الوقت في يوم الصائم، مشيراً إلى أن على المسلم في هذا الشهر المبارك أن يكون أكثر حرصًا على حفظه واغتنامه فيما يقربه من ربه.

وأفاد أن الإنسان السويّ هو من يقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل ولا تلهيه المغريات عن طاعة الله في الحياة عامة وفي هذه الأيام المعدودة على وجه الخصوص، مختتماً حديثه بالشكر الجزيل لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لحرصه ودعمه لإقامة مثل البرامج المباركة وبتوجيهات وعناية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

تلا ذلك مشاركة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الحدود الشمالية للملازم أول مهندس فايز بن هندي العتيبي أوضح خلالها مدى خطورة هذه الآفة التي تعصف بالمجتمع وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الأجهزة الحكومية بمكافحتها وتبيان الضرر لعامة الناس ومحاربتها بجميع الأوجه النظرية والعملية.

واختتم اليوم الأول لهذا الملتقى بالسحب على جوائز مقدمة من مركز الدعوة والإرشاد قدمها مدير المركز الشيخ فيصل بن ناصر العنزي الذي شكر خلالها الضيوف على حضورهم وإثرائهم لهذا الجمع المبارك، كما قدم دروع شكر وتقدير للمشاركين في افتتاح هذا الملتقى الدعوي.

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16:12ت م

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