السعودية اليوم / اللجنة الفنية المعنية بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها الثاني والثلاثين



الرياض 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

عقدت اللجنة الفنية المعنية بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون، اجتماعها الثاني والثلاثين، وذلك خلال الفترة 13 - 14مايو2019م, وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعمل الإسكاني الخليجي المشترك تضمنت الخطة التشغيلية والبرنامج التنفيذي لاستراتيجية العمل الإسكاني الخليجي المشترك.

كما ناقش الاجتماع التعاون والتنسيق المشترك مع المركز الإحصائي الخليجي في مجال قواعد المعلومات الإسكانية ، والخدمات الإسكانية التي تقدمها الدول الأعضاء مدعومة بالإحصاءات، فيما اتخذت اللجنة عدداً من التوصيات في مجال التعاون الإسكاني المشترك.

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16:12ت م

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