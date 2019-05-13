السعودية اليوم / بلدية الخفجي تزرع 70 ألف شتلة و 200 شجرة مزهرة بميادين وشوارع المحافظة



الخفجي 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

قامت بلدية محافظة الخفجي بزراعة (70000) ألف شتلة بالشوارع والطرقات والساحات العامة والميادين والواجهة البحرية بالزهور الصيفية التي تتميز بتنوع ألوان أزهارها وجمالها، وذلك بعد أن قامت البلدية باستبدال التربة والبدء بزراعة الزهور بكافة ، إضافة إلى زراعة (200) شجيرة مزهرة ببعض مواقع المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني أن أعمال الزراعة شملت تزيين عدد من الطرق والشوارع الرئيسة بالمحافظة، لترسم لوحة فنية رائعة تسهم في إضفاء أجواء جميلة على المحافظة.

ولفت الانتباه إلى أن زراعة الأزهار يتم تنسيقها بأشكال مختلفة وجمالية ، وفق كل موسم زراعي، موضحاً أن التصاميم تراعي تجانس أطوال الزهور مع تداخل الألوان ، مبيناً أن البلدية ستستمر في عمليات الزراعة حتى نفاذ كمية الشتلات الموجودة لديها.

وأضاف المهندس الحميداني أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية البلدية التي تسعى لتحويل محافظة الخفجي إلى محافظة تكثف فيها الزهور والمسطحات الخضراء، وذلك من خلال إطلاق حملة زراعية مكثفة لذلك الغرض لكي تضفي بعداً جمالياً على مظهر المحافظة وترتقي بالمنظر العام للمرافق المختلفة.

ودعا المواطنين والمقيمين بمحافظة الخفجي إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية, التي جرى تخصيصها لاستقبال البلاغات والملاحظات على مدار اليوم , من خلال مركز 940 .

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16:09ت م

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