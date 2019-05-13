السعودية اليوم / بدء خدمة الغسيل الكلوي في مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء



الأحساء 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

أعلنت صحة الأحساء أنه بفضل الله فقد تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى الولادة والأطفال بالأحساء من البدء في خدمة الغسيل الكلوي "الديلزة الدموية" لمريضة تعاني من تسمم الحمل وقصور كلوي حاد، والتي تعتبر من الحالات الخطرة إذا لم تعالج، وتسبب حدوث مضاعفات خطيرة لكل من الحامل وجنينها على حدٍ سواء.

وأوضحت وزارة الصحة أن خدمة الديلزة الدموية من الخدمات الطبية المتقدمة التي تقدم للمرضى في الحالات الحرجة، وتهدف لإزالة الفضلات والمواد السامة من الجسم لتعويض فقدان عمل الكلى.

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الأحساء يٌعتبر من المنشآت الصحية المتخصصة، التي تُقدم خدمات صحية متكاملة وبجودة عالية، وذلك من خلال ما يملكه من تجهيزات طبية كبيرة ووجود أطباء وطواقم عمل مميزة تمتلك مؤهلات عالية.

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16:05ت م

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