السعودية اليوم / الفهد : معسكرات الخدمة الرمضانية لجمعية الكشافة تُعزز العمل التطوعي لدى الشباب



مكة المكرمة 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

أكد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية

وأشار نائب رئيس الجمعية في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إلى أن الجمعية من خلال معسكرات الخدمة الرمضانية التي تُقيمها الآن في مكة المكرمة والمدينة المنورة تعمل على تشجيع الأفراد المتطوعين وحثهم على الاستمرار بالتطوع ، وتوفر لهم الموارد اللازمة وتدعمهم من أجل تحقيق النتائج المطلوبة بأفضل صورة بالتخطيط وتوفير الفرص المُتكافئة وتطبيق الخطط والتنظيم والتوجيه ودعم التواصل ، بالإضافة إلى حسن اختيار المتطوعين من الكشافة والجوالة

والقادة طبقاً لمجموعة من النقاط من أهمها المهارة والمؤهل ومعرفة المسؤوليات المتعلقة بالمهمة التي جاء من أجلها.

وأوضح الفهد أن جمعية الكشافة تعمل من خلال معسكرات خدمة المعتمرين ، والخدمة العامة التي تُقيمها كل عام لخدمة حجاج بيت الله الحرام على تعزيز العمل التطوعي إدراكاً منها لأهميته في تعزيز انتماء الشباب لمجتمعهم ووطنهم ولدوره في بناء التكامل الاجتماعي.

// انتهى //

16:04ت م

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مكة المكرمة 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واسأكد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أهمية تعزيز وتطوير العمل التطوعي في المجتمع بما يسهم في تفعيل ثقافة التطوع بشكل دائم وبما ينسجم مع ما جاء في رؤية المملكة 2030 فيما يخص العمل التطوعي.وأشار نائب رئيس الجمعية في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إلى أن الجمعية من خلال معسكرات الخدمة الرمضانية التي تُقيمها الآن في مكة المكرمة والمدينة المنورة تعمل على تشجيع الأفراد المتطوعين وحثهم على الاستمرار بالتطوع ، وتوفر لهم الموارد اللازمة وتدعمهم من أجل تحقيق النتائج المطلوبة بأفضل صورة بالتخطيط وتوفير الفرص المُتكافئة وتطبيق الخطط والتنظيم والتوجيه ودعم التواصل ، بالإضافة إلى حسن اختيار المتطوعين من الكشافة والجوالةوالقادة طبقاً لمجموعة من النقاط من أهمها المهارة والمؤهل ومعرفة المسؤوليات المتعلقة بالمهمة التي جاء من أجلها.وأوضح الفهد أن جمعية الكشافة تعمل من خلال معسكرات خدمة المعتمرين ، والخدمة العامة التي تُقيمها كل عام لخدمة حجاج بيت الله الحرام على تعزيز العمل التطوعي إدراكاً منها لأهميته في تعزيز انتماء الشباب لمجتمعهم ووطنهم ولدوره في بناء التكامل الاجتماعي.// انتهى //16:04ت م0115

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