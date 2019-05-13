انت الان تتابع تفاصيل خبر "أطباء بلا حدود" تفتتح مركزاً لعلاج الكوليرا في تعز اليمنية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 13 مايو 2019 03:51 مساءً - قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الإثنين، إنها افتتحت مركزاً لعلاج وباء الكوليرا في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وأضاف مكتب المنظمة باليمن في تغريدة عبر "تويتر" أنه افتتح السبت الماضي، مركزاً لعلاج الكوليرا في منطقة الحوبان (تقع تحت سيطرة الحوثيين) شرقي مدينة تعز لمواجهة انتشار وباء الكوليرا.

وأردف المكتب أن المركز يحتوي على 60 سريراً قابلاً للزيادة إلى 150، مشيراً إلى أنه منذ الافتتاح، استقبل المركز 30 حالة يشتبه إصابتها في وباء الكوليرا.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير أممية أنه تم رصد قرابة 300 ألف حالة يشتبه إصابتها بوباء الكوليرا في اليمن وأكثر من 570 حالة وفاة بالمرض ذاته منذ بداية عام 2019.

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ويسبب "الكوليرا" إسهالاً حاداً يمكن أنّ يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يتلق العلاج، فيما أنّ الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وتقل أعمارهم عن 5 سنوات، معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة به.

وأطباء بلا حدود، منظمة مساعدات إنسانية دولية غير حكومية تتخذ من مدينة جنيف في سويسرا مقراً لها.

وتشهد البلاد، منذ نحو 5 سنوات، حرباً بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر 2014.

ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية القوات الحكومية في مواجهة مليشيات الحوثيين، في حرب خلّفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفق الأمم المتحدة.

وتسببت الحرب بتدهور حاد بمنظومات الخدمات الأساسية، خاصةً خدمات المياه والصحة والكهرباء والتعليم وغيرها، فضلاً عن أن 22 مليوناً من السكان بحاجة إلى مساعدة إنسانية، بينهم نحو 3 ملايين نازح داخل البلاد، بحسب تقارير أممية.