جامعة الملك فيصل ترصد 8 مليون ريال لدعم 30 بحثًا

2019-05-13

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت جامعة الملك فيصل اليوم، عن موافقة مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، على دعم 30 بحثًا علميًا بقيمة إجمالية تفوق 8 ملايين ريال، وذلك ضمن مسار المجموعات البحثية في دورتها الثانية للعام الجامعي 1439هـ /1440هـ.

وأكد الدكتور العوهلي أهمية ما تقدمه إدارة الجامعة من جهود ترمي إلى تحفيز وتوثيق الإنتاج البحثي بما يحقق من رفع تصنيف الباحثين والجامعة في المقاييس العالمية، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات والمراكز البحثية المحلية والإقليمية والعالمية بما يسهم في مواجهة تحديات التنمية في جميع مجالاتها بالبحث العلمي الرصين.

وأوضح أن الجامعة تزخرُ بكفاءات وطنيةٍ ودوليةٍ متخصصة، وإمكاناتٍ وتجهيزاتٍ حديثة، مبينًا أن الجامعة اتجهت مؤخرا نحو التخطيطِ الاستراتيجي الشمولي المستمدِّ من خِططِ التحولِ الوطني، لتسهمَ في الوصولِ إلى مستهدفِ رؤية ٢٠٣٠ من خلال خلقِ منظومةٍ مُستدامةٍ تضمُّ البحثَ، والتطويرَ، والقياسَ، والتصنيعَ الغذائي.

من جانبه أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حسن بن رفدان الهجهوج، أن هذا الدعم يأتي في ضوء ما تحقق من إنجازات متميزة في الدورة الأولى، والتي تمثلت في نشر عدد 36 بحثًا علميًّا حتى الآن في المجلات العالمية، وذلك من خلال 14 مجموعة بحثية.

يذكر أن الدعم المالي والمعنوي للباحثين يشمل الأبحاث العلمية في مسار الأبحاث السنوية، و المستكبة، وأبحاث طلبة الدراسات العليا، وأبحاث المراكز البحثية، وأبحاث الكتب “التأليف والترجمة”، إضافة إلى أبحاث طلاب المرحلة الجامعية، وأبحاث ناشر، وأبحاث رائد، وأبحاث المجموعات البحثية، وأبحاث براءة الاختراع.