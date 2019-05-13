تعرف على أعراض النوبة القلبية التي أودت بحياة دانة القحطاني

2019-05-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

فُجع رُواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بوفاة الطفلة المشهورة عبر تطبيق سناب شات دانة القحطاني التي توفت بنوبة قلبية مفاجئة.

وظهرت كلمة النوبة القلبية في قائمة الكلمات الأكثر بحثاً في المملكة اليوم بحسب مؤشرات جوجل، واحتلت مكانة متقدمة في هذه القائمة.

النوبة القلبية وخطورتها

النوبة القلبية أو انسداد العضلة القلبية، أو احتشاء عضلة القلب، أو الذبحة القلبية أو الجلطة القلبية، هي مرض قلبي حادٌّ مهدِّد للحياة يحدث بسبب احتباس الدم نتيجة انسداد أحد الشرايين التاجية؛ مما يؤدي إلى ضررٍ أو موتٍ كاملٍ لجزء من عضلة القلب.

غالباً ما تكون النوبة القلبية طارئاً طبياً يُهدد حياة المريض، ويستدعي الرعاية الطبية الفورية.

تشخيص النوبة القلبية

تُشَخّص الحالة بواسطة تاريخ المريض الطبي، ونتائج فحص تخطيط القلب، وإنزيمات القلب في الدم، وأكثر الإجراءات اللازم اتخاذها فوراً هي إعادة تدفق الدم إلى القلب؛ لذا يجب الإسراع بنقل المصاب فوراً إلى مستشفى أو إلى طبيب أو إحضار الطبيب لموقع المصاب لمعالجته؛ حيث يلعب الوقت هنا دوراً هاماً جداً فتجب السرعة كي يتم إعادة تدفق الدم في الشريان التاجي بأحد أمرين أو كليهما: إذابة الخثرة (وهي كدرة الدم المسببة لانسداد الشريان) بمضادات التخثر، ورأب الوعاء وتُسمى أيضاً توسعة الشرايين وهو إيلاج وتد على متنه بالون إلى الوعاء الدموي المنسدّ، بحيث ينتفخ البالون حين يكون بمحاذاة الخثرة فتنحسر الخثرة نحو الجوانب ويتّسع فضاء الوعاء بعدما ضاق، مُتيحاً للدم الانسياب عبره.

علامات النوبة القلبية

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ضيق شديد في الصدر وشعور بالحرقان في المعدة.

ألم في الصدر يشع في الرقبة والذراع والبطن.

ألم شديد في الظهر بين لوحتي الكتفين.

في أي حالة من تلك الحالات يجب إحضار الطبيب لحقن المريض على الفور بمضاد الجلطة، بحيث يعود سير الدم ثانياً في عضلة القلب قبل موتها أو سرعة الذهاب بالمصاب إلى مستشفًى وإدراجه “كحالة مستعجلة”.

أعراض النوبة القلبية

تسبب النوبة القلبية ألماً حاداً في منتصف الصدر يُوصف بأنه عاصِر أو ضاغِط، أو ضيق شديد بالصدر وهو ما يشبه ألم الخناق الصدري ولكنه يختلف عنه بما يلي:

يحدث بجهد أو بدون جهد.

شدته أكبر وقد يدوم لساعات.

لا يزول بالراحة ولا بإعطاء النيترات.

يمتد الألم عادةً إلى الذراع الأيسر، ولكنه قد يمتد إلى الرقبة أو الفك السفلي أو الكتف أو الذراع الأيمن أو الظهر أو الشرسوف؛ ويترافق مع أعراض التعرق الشديد والبرودة والخفقان والغثيان والتقيؤ أو الشعور بالدوار.