موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة يوم 8 رمضان

2019-05-13

متابعات الخليج 365- الرياض

يُرفع أذان المغرب في مكة المكرمة اليوم الاثنين الثامن من رمضان المبارك، عند الساعة 06:51، فيما يؤذن للمغرب في المدينة المنورة في تمام الساعة 06:57 بحسب تقويم أم القرى.

وفي العاصمة الرياض سيكون أذان المغرب عند الساعة 06:29، فيما سيكون عند الساعة 06:36 في مدينة أبها وعند الساعة 06:43 في بُريدة.

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وسيكون أهالي منطقة تبوك هم آخر الصائمين الذين يُفطرون اليوم في المملكة؛ حيث يؤذن لصلاة المغرب 8 رمضان عند الساعة 07:16، ويسبقهم أهالي سكاكا؛ حيث يُرفع أذان المغرب عند الساعة 07:05 مساء.

أما أول أهالي المملكة الذين يفطرون اليوم فسيكونون في الدمام؛ حيث يرفع أذان المغرب عند الساعة 06:19 مساء، يليهم أهالي نجران؛ حيث يكون موعد الإفطار عند الساعة 06:28.

يأتي ذلك بسبب اختلاف الموقع الجغرافي للمدن السعودية بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض؛ حيث يختلف عدد ساعات الصوم من مدينة إلى أخرى.