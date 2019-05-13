فيديو.. المشاهد الأولى لإحدى السفن التي تعرضت للأعمال التخريبية قرب ميناء الفجيرة

2019-05-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

نقلت سكاي نيوز مشاهد لإحدى السفن الأربع التي تعرّضت للتخريب في خليج عُمان بالمياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة قبالة إمارة الفجيرة، الأحد.

وبحسب المقطع الذي بثّته القناة فإن السفينة تحمل اسم المرزوقة، وهي سفينة سعودية وتعرّضت للعمل التخريبي أثناء عبورهما من المنطقة.

وكانت إحدى السفينتين السعوديتين في طريقها إلى ميناء رأس تنورة في مدينة الدمام في الخليج العربي لتحميل النفط، ومن ثم الاتجاه إلى عملاء شركة “أرامكو” في الولايات المتحدة، وفق ما أعلن وزير الطاقة خالد الفالح.

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وكانت وزارة الخارجية الإماراتية أعلنت، أمس، أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عُمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وقرب المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية الإماراتية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الجهات المعنية في الإمارات اتخذت كافة الإجراءات اللازمة، وجاري التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، فيما سترفع الجهات المعنية بالتحقيق النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها.

وأشارت إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.

وكان الوزير الفالح أعلن أمس أنه في تمام الساعة السادسة من صباح يوم الأحد السابع من شهر رمضان المبارك 1440هـ الموافق 12 مايو 2019م تعرّضت ناقلتان سعوديتان لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالقرب من إمارة الفجيرة؛ بينما كانت إحداهما في طريقها للتحميل بالنفط السعودي من ميناء رأس تنورة، ومن ثم الاتجاه إلى الولايات المتحدة لتزويد عملاء أرامكو السعودية.

وشجب الوزير الفالح هذا الاعتداء الذي يستهدف تهديد حرية الملاحة البحرية وأمن الإمدادات النفطية للمستهلكين في أنحاء العالم كافة.