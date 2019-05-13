معلومات عن الفنان حمدان شلبي بعدما وجّه وزير الثقافة بمساعدة أسرته

2019-05-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجَّه وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود، بمساعدة أسرة الفنان الراحل حمدان شلبي، التي تُعاني من ضائقة مادية بعد وفاة معيلهم الوحيد بحسب العربية نت.

جاء ذلك بعد عدة مناشدات أطلقها أصدقاء الفنان حمدان شلبي من بينهم الفنان والمخرج عمر الجاسر التي تحدّث فيها حول الظروف المادية الصعبة التي تعانيها أسرة الفنان الراحل حمدان شلبي حيث وجّه وزير الثقافة بدفع قيمة إيجار منزلهم وأمر بالبحث عن منزل لهم.

وكتب عمر الجاسر أمس تغريدة قال فيها : عائلة الفنان حمدان شلبي رحمه الله تعاني مادياً بعد وفاته، ومُهدَّدين بالطرد من شقتهم لعدم تمكنهم من تسديد الإيجار لعدم وجود أي دخل مادي لهم.

Advertisements

وتمّ التفاعل بسرعة مع التغريدة حيث جاء توجيه وزير الثقافة ليطمئن الجميع، ويبعث الأمن والأمان في نفوس مُحبي الفنان الراحل.

ونقلت العربية عن زوجة حمدان شلبي : بعد وفاة زوجي لا يوجد لدي أي دخل أو عائل، ولدي 4 بنات وولد مازال يدرس في الثانوية، وابنتان تعملان موظفتين ورواتبهما ضعيفة لا تكفي لطلبات المنزل”.

والمعروف أن حمدان شلبي هو ممثل سعودي وُلد في عام 1948 وتُوفي 8 أبريل 2018 ويُعد أحد أبرز الشخصيات الفنية التي رسمت تاريخ الفن السعودي في الثمانينات.

قدّم الفنان حمدان شلبي أعمالًا عديدة وناجحة خلال مسيرته الفنية وصلت إلى 50 عملًا بين مشاركات مسرحية وتلفزيونية وسهرات درامية وغيرها، ومن أشهرها “أصابع الزمن” و”ليلة هروب” و”قناديل رمضان” و”قصر فوق الرمال”، وآخر مشاركاته الفنية مسلسل 37 درجة مئوية (الجزء الثاني).

ولم يقتصر عطاء حمدان شلبي على الفن والثقافة، بل كان من فُرسان العمل في مجال القانون، فهو يُعد من أبرز المحامين السعوديين، الذي مارس مهنته جنبًا إلى جنب مع عطائه الفني.