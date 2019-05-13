توجيه مهم من حساب المواطن بشأن بدل غلاء المعيشة

2019-05-13

متابعات الخليج 365 -الرياض

شدّد حساب متابعات الخليج 365 على ضرورة عدم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة عند إضافة الدخل في مرحلة التسجيل.

وتلقّت خدمة العملاء سؤالًا من مواطن جاء فيه: هل المقصود بالراتب عند الإفصاح عن الدخل المبلغ المودع بعد خصم التأمينات الاجتماعية؟

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وردّت خدمة العملاء بالقول: يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/التقاعد” ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

ويعتمد حساب متابعات الخليج 365 على البيانات التي يُفصح عنها المواطنون عند التسجيل، لكنه يقوم بمطابقتها بالبيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية، وفي حال وجود اختلاف يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.