الخدمة المدنية تُعدل قواعد الترقية الاستثنائية في لائحة الموارد البشرية

2019-05-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

قرّرت وزارة الخدمة المدنية تعديل لائحة الموارد البشرية خاصَّة فيما يتعلق بأداء مهمات الوظائف عن طريق التعاقد، والترقية الاستثنائية. Advertisements أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه في ضوء ما أسفرت عنه اللقاءات التعريفية باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وورش العمل التي عقدتها الوزارة للجهات الحكومية في مناطق المملكة، وما ورد خلالها من مقترحات ومرئيات، وما ظهر من الحاجة إلى إجراء تعديلات على بعض الأحكام الواردة في اللائحة، فقد أعلنت عن إجراء تلك التعديلات، وفق تعميم اشتمل على تعديلات تتعلق بالتريث في تطبيق حكم الفقرة (ب) من المادة (26) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وما يرتبط بها من أحكام، والمتعلقة بأداء مهمات الوظائف عن طريق التعاقد، وذلك حتى استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

وأضافت الخدمة المدنية : كما جرى إضافة بعض الاشتراطات للمادة (54) من اللائحة والمتعلقة بالترقية الاستثنائية. بهدف ضمان أن يكون الاختيار لأفضل الكفاءات التي لدى الجهة، وإعادة صياغة المواد (104)، (105)، (189) من اللائحة، والمتعلقة بتمديد خدمة الموظف، وما يخص تنظيم انتقال الموظف المبتعث بعد عودته من بعثته.

كما أشارت الوزارة في تعميمها بأنه قد تم إدخال هذه التعديلات على النسخة الإلكترونية للائحة على موقع الوزارة على الرابط: ( هنا ).