صور.. إقبال وتزاحم على باعة عود السواك خلال رمضان بالباحة

2019-05-13

متابعات الخليج 365 - واس

يتجدد في كل عام ومع حلول شهر رمضان المبارك الإقبال والتزاحم على اقتناء عود السواك الذي يزداد الطلب عليه خلال شهر رمضان المبارك اقتداءً بسنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي رغّب فيه في حديثه صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ” السواك مطهرة للفم مرضاة للرب”.

Advertisements

وأوضح بائع عود الأراك سفر بن محمد الغامدي أنه يتم استخراج السّواك من جذور شجر الأراك التي يبلغ عمرها السّنتين أو الثّلاث، وهي عبارة عن ألياف كثيفة وناعمة، وتشبه الفرشاة ويتم استخدامها عن طريق قطع رأس المسواك، وإزالة القشرة الخارجيّة للجزء المراد استخدامه منه باستخدام المقصّ أو السّكّين وترطيبه قليلاً لاستخدامه في السواك.

وأكد الغامدي بأن أسعار المساويك خلال شهر رمضان فيها ارتفاع ملحوظ وإقبالا متزايدا, حيث ترتفع ربطة السواك في شهر رمضان من 80 ريال في الأوقات العادية من العام إلى 250 ريال للنوعيات الممتازة من سواك الأراك.

